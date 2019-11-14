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Bahadın-Japonya hattı

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılarak, Japon yetkililere yöresel ürünler hediye etti.

Bahadın-Japonya hattı

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılarak, Japon yetkililere yöresel ürünler hediye etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Bahadın-Japonya hattı

Türkiye'deki Japonya Resmi Kalkınma Yardımı faaliyetlerinin 60. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe, ‘Kadın İstihdamı Mesleki Eğitim Merkezi Hibe Projesine’ destek alan Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Bozdemir de davet edildi. Başkan Bozdemir, davetlerinden dolayı Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuı'ya teşekkür etti. Başkan Bozdemir, Japonya hükümetine daha önce verilen projenin kabul edilerek, kabul edildiğini hatırlattı. Bozdemir, projeye verilen hibe ile Beldede kadınların istihdamına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiğini, bu konuda ilgilileri de bilgilendirdiklerini altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Bahadın-Japonya Hattı
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