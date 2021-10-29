Bahadın-Japon dostluğu

Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde tesis edilen ‘Kadın İstihdamını Destekleme Merkezi’ törenle açıldı. Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, kadın istihdamının toplumdaki önemine dikkati çekerek, merkezin hayırlı olmasını diledi. Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Akifumi Doma da, Japonya’nın Türkiye ile uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerini dikkate alarak, hibe desteğine çok önem verildiğini hatırlattı. Doma, 2001 yılından itibaren birçok ilde hibe programının uygulandığına vurgu yaparak, Türkiye’de, sağlık, kadın, eğitim ve afet yönetimi olmak üzere 4 ana alanda yürütülen projelerin desteklendiğini bildirdi. Doma, projenin yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap vermeyi hedeflediğini aktardı. Doma, Japonya Büyükelçiliği tarafından oluşturulan yardımlar çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 75 projeye 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandığını bildirdi. Doma, Bahadın Beldesinde kurulan merkezde eğitim gören kadınların geleneksel el sanatları ve yöresel yiyecekler yapacaklarını bildirdi. Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ise, merkezin Japon mimarisiyle inşa edildiğini, merkezde kadınların üreteceklerini, bunların tanıtımını yaparak pazara sunacaklarını ifade etti. Bozdemir, ‘’Merkezimizde Sorgun Halk Eğitimi Merkezinin açmış olduğu dikiş nakış, sürü eğitimi ve ilkyardım kursu verilmektedir. Bu kurslar sonucunda birçok kadınımızı istihdam edeceğiz. Hedefimiz 20 olan kursiyer sayımızı 100'e çıkarmaktır’’ dedi. Törene, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da katıldı.