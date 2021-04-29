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Bahadın Belediyesinden aşevi

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye, aşevi yaptırdı.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:20
Bahadın Belediyesinden aşevi

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, 40 metrekare kapalı alanı bulunan aşevinden, ihtiyacı olan tüm vatandaşların yararlandığı söyledi.  Bozdemir, dar gelirli vatandaşların aşevinde yemek yedikleri gibi evlerine de götürdüklerini belirterek, "Yemekler, kışın soğuk havalarda bu hizmetimiz kapalı alanda, havaların müsait olduğu günlerde de aşevinin bahçesinde veriliyor” dedi. Bozdemir, aşevinde pişirilen yemeklerin giderini, Bahadın Belediyesi, iş insanları ve Bahadın halkının karşıladığını ifade etti. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Bahadın Belediyesinden Aşevi
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