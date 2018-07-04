Bağrıbütün’e yakın takip

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Aydıncık Belediyesi ile ortak yürütülen Bağrıbütün Kavunu Coğrafi işaretlemesine yönelik takip çalışmasına devam edildi. Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonunun ölçülmesi için ilk aşama olan Bağrıbütün ekiminden sonra, ikinci aşama olan çiçek tozlama ve tül koruma işlemi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlileri tarafından yapıldı. Bahçe Bitkileri Bölümünden Yard. Doç. Dr. Aysen Koç ve Yard. Doç. Dr. Gökçen Yakupoğlu, Aydıncık ilçesinde yetişen kavunları tarlada inceledi. Bozok Üniversitesi’nin Aydıncık Belediyesi ile ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında, yöreye özgü Bağrıbütün kavununun üretim kalitesini arttırmak, ürünün genetik saflığını kaybetmemesi için üretimde izolasyon malzemesi kullanarak, yabancı tozlanmalardan koruyup, elle döllenme çalışmasına yönelik ön çalışma daha önce yapılmıştı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Bağrıbütün kavununun analiz çalışmalarının tamamlayıp, coğrafi işaretleme patent çalışmaları için gereken analizleri yaparak, yer muzunun tüm Türkiye ye tanıtılması için gereken çalışmaların başlatılacağını ifade etti.