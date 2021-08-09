Bağrıbütün Hasadına başlanıldı

Yozgat’ın Aydıncı ilçesine özgü, Coğrafi işaret tescilli, halk arasında ‘Yer Muzu’ olarak da bilinen Bağrıbutün Kavunu hasadına başlanıldı. ‘Beklenen Kavun’ unvanına da hak kazanır duruma gelen kavunun tadına bakmak isteyenlerin bir aylık süre içerisinde ilçeye gelmeleri gerektiği hatırlatıldı. Aydıncık ilçesinde yetiştirilen Bağrıbütün kavununun tanıtılması, markalaşması amacıyla morfolojik ve karakterizasyon çalışmaları, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yürütüldü. Yozgat il merkezinin kuzeyinde yer alan, İç Anadolu-Karadeniz geçiş bölgesi iklimine sahip Aydıncık ilçesinde yetiştirilen, ‘yer muzu’ diye de adlandırılan Bağrıbütün kavununun tanıtılması, markalaşması ve patenti için gerekli çalışmaların tamamlanıp, coğrafi işaret tescili yapıldı. Bağrıbütün Kavunu ile ilgili 2017 yılında başlatılan tescil çalışmaları önceki yıl meyvesini verdi. Türk Patent Enstitüsü’nün tescil ile ilgili kararı, 71 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde yayımlandı. Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde yetiştirilen ve kendine özgü kokusu, tadı olan, içerisindeki çekirdeği birbirine yapışık ve bütün olarak çıktığı için Bağrıbütün olarak adlandırılan kavun, coğrafi işaretleme ile Aydıncık ilçesinin ürünü olarak adlandırılmış oldu. Bağrıbütün Kavunu olarak adlandırılan bu önemli tarımsal ürünün coğrafi işaretleme almasında Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Gökçen Yakupoğlu, Aydıncık Belediyesi Başkanı Ahmet Koçak, Heykeltıraş Erol Gürgen önemli rol oynadı.