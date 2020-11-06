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Bağlar üzüm verecek

Çekerek Belediyesi tarafından hazırlanıp, KOP İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan ‘Yaprak bağcılığını geliştirme’ projesi, bölgede yeni bağ bahçelerinin tesisine imkan sağlayacak. KOP Kalkınma İdaresi tarafından da desteklenen ‘Çekerek ilçesi ve köylerinde yaprak bağcılığını geliştirme’ projesi kapsamında, 8 çiftçiye bağcılık yapabilmeleri için mali destek verilecek.

06 Kasım 2020 Cuma 00:37
Bağlar üzüm verecek

YOZGAT il genelinde kırsalda yaşayanların bir zamanlar geçim kaynağı olan bağcılık faaliyetlerinin yeniden eski günlerine dönebilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Çekerek ilçesinde yaprak bağcılığının geliştirilmesi için hazırlanan proje hayata geçirilmek üzere adımlar atılmaya başlandı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Türkiye’nin 9’uncu büyük su kaynağı olan Çekerek Barajına sahip olduklarını, bunu fırsata çevirmek, nimetlerinden yararlanmak, yöre halkını yararlandırmanın vazifeleri olduğunu söyledi. Başkan Çakır, üzüm ve bağcılığın Çekerek ile birlikte Yozgat’ın tüm il hudutları içerisindeki yerleşim alanlarında, çevre illerde, ilçelerde yetiştirilip, mamul ürünlere dönüştürülmesini istediklerin anlattı. Çakır, tarımsal girdi olarak bu topraklarda yaşayan insanların, yaşam standartlarını daha yukarıya çıkarılacağına vurgu yaparak, dünyada bağcılıktan çok para kazanan ülkelerin bulunduğunu bildirdi.  Çakır, ‘’Bağcılıktan pekmez, sirke, Asma Yaprağı gibi birçok ürün elde etmek mümkün. Bağcılığa bu açıdan bakarsak ilçemiz için önemli bir ekonomik kaynak diyebiliriz. Bu ürün yelpazesinin içerisinde Pekmeze önemli bir yer açmak gerekiyor. Pekmez ile ilgili coğrafi işaret tescili için başvurumuzu yaptık ve Çekerek menşeili Üzüm Pekmezi hazırlanıyor. Biz bunun tanıtımı için bağ bozumunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve üreticilerimizi destekliyoruz’’ ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede Lavanta bahçesi ve bal ormanı da tesis ederek, ilçe ekonomisine önemli girdilerin sağlanması, ekonomik yönden kalkınmasına ciddi katkılar sağlayacağının da altını çizdi.

GELİŞTİRME PROJESİ

Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, KOP Kalkınma İdaresi tarafından da desteklenen ‘Çekerek ilçesi ve köylerinde yaprak bağlılığını geliştirme’ projesi kapsamında, 8 çiftçiyi kapsadığını hatırlattı. Ünal, proje kapsamında bir örnek tesisin de beldede kurulacağını belirterek, ‘’Kasabamıza bağ tesisinin kurulumu yapılacaktır. Kurulum yapılacak bağ tesislerinin finansmanının yüzde 70’ini KOP idaresince, yüzde 30’un da çiftçinin katkısı ile olacaktır’’ diyerek, çiftçilerin başvuruda bulunmalarını istedi.

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Bağlar üzüm Verecek
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