Bağlar bozuldu

YOZGAT il genelinde bağ bozumuna geçildi. Bağlardan elde edilen yaş üzümlerin bir bölümü pazara sunulup, sofralarda tüketilirken bir bölümü de bağ ve bahçelerde kurulan dev ocaklarda pekmez yapılmaya başlandı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçeye bağlı Karahacılı Köyündeki bağ bozumu ve pekmez kaynatma çalışmalarına katıldı. Üzümlerin olgunlaşması ile gerçekleştirilen bağ bozumunda hasada eşlik eden Başkan Çakır, köyde Ünal ailesi ile birlikte üzüm topladı, üzümden pekmez yapımına eşlik etti. Başkan Çakır, ‘’Bağ bozumunun kültürümüzde çok farklı bir yeri var. Üretilen üzümlerimizden pekmez, sirke gibi ürünler yapılıyor. Üzümün bin bir derde şifa olduğuna dair inancımız var. Bunun da kıymetini bilmemiz gerekiyor’’ dedi. Başkan Çakır, bağ bozumu kültürünü hiçbir zaman unutmamamız gerektiğine de işaret ederek, çocuklara da bu kültürü öğretmemizin gerektiğini, belediye olarak kültürel değerlere sahip çıkıp, birçok konuda üreticilerin yanında olduklarını kaydetti. Başkan Çakır, bölge çiftçisinin ürettiği ürünlerin değerlendirilip, pazara sunulmasına yönelik birden fazla projeye hazırlayıp, uygulama koymaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.