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Bağlantı tünel ile sağlanacak

AYDINCIK ilçesinin ulaşım konusundaki sıkıntısını çözmek amacıyla dağların delinip, tünel yapılmasına karar verilmesinin ardından, ilçede tünelin yapılacağı bölgeye şantiye kurulumuna başlandı.

Bağlantı tünel ile sağlanacak

AYDINCIK ilçesinin ulaşım konusundaki sıkıntısını çözmek amacıyla dağların delinip, tünel yapılmasına karar verilmesinin ardından, ilçede tünelin yapılacağı bölgeye şantiye kurulumuna başlandı.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
Bağlantı tünel ile sağlanacak

Tokat ve Amasya illerini Aydıncık üzerinden Sorgun ve Yozgat'a bağlayan Karayolunda sorunların yaşandığı Gezbel geçidi yapılacak tünel ile aşılacak. Gezbel Dağı’na açılacak 2,5 kilometrelik tünelle aradaki mesafenin kısaltılarak, Aydıncık halkının Yozgat ve Çorum ile birlikte diğer çevre illere de daha kolay gidip-gelmelerine imkan verilecek. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, yıllardır üzerinde durdukları ulaşım sorusunun çözümü konusunda yatırıma yönelik çalışmalar için hazırlıklara başlanıldığını söyledi. Başkan Koçak, Yozgat’ta düzenlenen ulaşım ve haberleşme koordinasyon toplantısında, Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmede sorunu kendisine ilettiğini bildirdi. Başkan Koçak, Yozgat’a Alaca ilçesi üzerinden 100 kilometre yol aşarak ulaştıklarını, Aydıncık Eymir arasında özellikle kış aylarında büyük sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Başkan Koçak, yolun sadece Aydıncık’la ilgili olmadığını, Tokat ve Amasya olan bağlantıyı da kolaylaştıracak olan Gezbel Dağı’na açılacak 2,5 kilometrelik tünelle aradaki mesafenin kısalarak, sorunun ortadan kalkacağını bildirdi. Aydıncık-Sorgun arasındaki yol kapsamında yapılacak 2,5 kilometrelik Gezbel Dağı tüneli ile Orta Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak yol sayesinde Aydıncık ilçe halkının Yozgat,  Sorgun, yapımı devam eden havaalanına ve hızlı trene de daha kolay ulaşımının sağlanacağının altı çizildi. Coşkunlar dinlenme tesisi yan tarafından gitmekte olan Alaca yolu üzerinde bulunan Sarımbey köyüne dönülüp, Darıca Köyünden geçilerek, Aydıncık ve Çekerek ilçelerine ulaşacak. Yol diğer yollardan yaklaşık 40 kilometre daha kısa mesafede bulunacağı için aradaki bir saati geçen yol, engebeli bir bölüm geride kalacağı için 30 dakikaya kadar düşeceği ifade edildi. 

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