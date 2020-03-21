Bağlama Kursuna ara verildi

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda açılan kursu ziyaret etti. Müzik Öğretmeni Hazal Demir tarafından açılan kursa miniklerin ilgisi yoğun oldu. Bozdağ ziyaretinde, öğrencilerin öğrendikleri parçaları dinledi, onların türkülerine eşlik etti. Bozdağ, kurs öğretmenine göstermiş olduğu performansından, ilgisi nedeniyle ve öğrencileri de ayrıca tebrik ederek özellikle daha gayretli olmalarını istedi. Bozdağ, kurs çalışmalarına virüs nedeniyle ara verildiğini söyledi.