Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin

PANDEMİ ile beraber bağışıklık sisteminin önemine dair yeniden kazanılan farkındalık da 7’den 70’e herkesin, beslenme, uyku, çalışma gibi koşullarını gözeterek, günlük yaşamında yeni ve sağlıklı adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Özellikle salgın ve mevsim geçişleri gibi dönemlerde fazlasıyla önem kazanan bağışıklık sistemini güçlendirmek için multivitaminler gibi zengin içerikli çözümlerden destek almak gerekiyor. Günümüzde vitamin desteği ihtiyacı için kapsamlı formüller geliştiriliyor. Küresel Covid19 salgını ile beraber dünyada hemen herkes, virüs ve bakterilere karşı, etkin bir direnç gösterebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmeye geçmişte olduğundan çok daha fazla önem veriyor. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına özel olarak hazırlanmış vitamin, mineral, antioksidanlar ve aminoasitlerin dengeli kombinasyonunu içeren takviyelerin, hastalıklarla mücadelede önemli rol oynadığını söylüyor. Uzmanlar, mikro besinlerin özellikle de A, C, D ve E vitaminleri ile selenyum ve çinkonun, influenza aşılarının etkinliğini arttırdığını; yetersiz beslenme nedeniyle vitamin ve mineral alımının azalması durumunda aşıya verilen yanıtın azalttığını belirtiyor. Eczacı Ayşen Dincer, vitamin takviyelerinden yararlanmanın önemini 'Ülkemizde ihtiyaç duyulan vitaminlerin, tüketilen gıdalardan alındığına dair yaygın ve yanlış bir görüş var. Dünya Sağlık Örgütü günde 5-7 porsiyon mevsiminde pişirilmiş meyve ve sebze tüketebiliyorsanız, toplumun geri kalanına oranla, beslenme rezervinizin iyi olabileceğini' söyledi. Dincer, ''Oysa Türkiye Beslenme Rehberi’ne baktığımızda; ülkemizde bu ortalamanın, günde 1,5 porsiyon olduğunu görüyoruz. Üstelik gençlerde bu oran 0,7’lere kadar düşüyor. Bu nedenle her bireyin, ihtiyacına yönelik vitamin takviyesi kullanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” sözleriyle açıkladı.