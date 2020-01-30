Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119689
ALTIN
302.691
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7617
EURO
6.5546

Bağışıklık sistemini güçlendirin

DOÇENT Doktor Cem Arıtürk, hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bağışıklık sistemini güçlendirin

DOÇENT Doktor Cem Arıtürk, hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:46
Bağışıklık sistemini güçlendirin

Arıtürk, vücudumuz için bir savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin, organizmayı çoğu hastalığa karşı koruyan biyolojik yapı ve süreç sistemlerinden oluştuğunu hatırlattı. Arıtürk, ''Başta dalak, lenf düğümleri gibi periferik organlar ve kemik iliği, timus gibi santral organlardan oluşan bağışıklık sisteminde kanda bulunan savunma hücreleri ve bazı sistemler önemli rol oynuyor. Özellikle sinsi seyirli, toplum içinde kolay bir şekilde yayılım gösteren ve virüsler tarafından oluşturulan hastalıklardan korunmada kuvvetli bir bağışıklık sistemi temel faktörlerdendir. Öyle ki aynı miktarda ve özellikte virüs ile karşılaşan iki insandan; bağışıklık sistemi kuvvetli olan hastalığa yakalanmadan kurtulabilirken bağışıklık sistemi yeterince kuvvetli olmayan hastalığa yakalanabiliyor'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemini Güçlendirin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARADENiZE RAKiP OLUYORUZ
KARADENiZE RAKiP OLUYORUZ
Alabalık üretimi artıyor
Alabalık üretimi artıyor
Toplu iş görüşmeleri tamamlandı
Toplu iş görüşmeleri tamamlandı
MüCADELE MADALYASI
MüCADELE MADALYASI
Ekipler Hazır Bekliyor
Ekipler Hazır Bekliyor
ACI HEPiMiZiN
ACI HEPiMiZiN
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim