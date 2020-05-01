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Bağış çağrısı…

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kan stoklarının azaldığını, acil kana ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:37
Bağış çağrısı…

YOZGAT Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan stoklarının azaldığına dikkat çekilerek, vatandaşların kan bağışında bulunmaları istendi. Yapılan yazılı açıklamada, Covid 19 salgını dolayısıyla dünya ve ülkemizin ciddi bir imtihandan geçmekte olduğuna vurgu yapıldı. ‘Bu süreçte ülkemiz insanına sağlık alanında ciddi bir hizmet verilmektedir. Şuan Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Yozgat genelinde bütün hastaların kabul edildiği tek hastanedir. Hastanemizde kan stoklarımızda yaşanan ciddi sıkıntı dolayısıyla kan ihtiyacı olan hastalara kan bulmakta zorluk yaşanmaktadır’ denildi.

Açıklamaya, bu konuda duyarlı tüm personelin ve Yozgatlı halkının kan vermek üzere şehir merkezinde bulunan Kızılay Kan Merkezine müracaat etmeleri istendi.

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Bağış çağrısı…
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