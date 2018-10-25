Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Elaman bağımlılıkla mücadele konusunda din görevlilerine önemli sorumlulukların düştüğünü söyledi. İl Müftüsü Salih Sezik, cami kürsülerinde ve Kur’an Kurslarında bağımlılığın zararlarının anlatıldığını açıkladı. Gerçekleşen programda 15 yıl cezaevinde yatmış bir vatandaş da cezaevinde yaşadığı deneyimlerini din görevlileri ile paylaştı. İletişim Uzmanı Dr. Uğur Eleman, bağımlılığın, eğitim durumu yüksek kişilerde daha fazla görüldüğünü söyledi. Elaman, “Biz zannederiz ki madde kullananlar genelde eğitimsiz kesimler. Oysa üniversite mezunları arasında madde kullanımı ilkokul mezunlarından daha yüksek” dedi. Katılımcılara bağımlılıkla ilgili önemli bilgiler verdi. İl Müftüsü Salih Sezik, cami kürsülerinde bağımlılık ve zararlarının anlatılacağını açıkladı. Sezik, “Uyuşturucu ile mücadelede biz din görevlilerine önemli görevler düşüyor. Bizlerin vatandaşlarımıza cami kürsüsünde, bu önemli hususu anlatmamız gerekiyor. Kur’an Kurslarımızda çocuklarımıza bağımlılığın zararlarını anlatacağız” şeklinde konuştu.