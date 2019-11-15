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Bağımlılıkla Mücadele

SORGUN ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele

SORGUN ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Bağımlılıkla Mücadele

Sorgun Stadı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla nasıl, ne tür araçlarla mücadele edileceği, mücadelede bugüne kadar elde edilen veriler değerlendirildi.  Kaymakam Güneş, toplumdaki hiçbir ferdin bu olumsuz alışkanlıklara bulaşmasını ve zarar görmesini istemediklerini, bunun için de her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti. İlçede alınan önlemler ve yapılan çalışmalar nedeniyle madde bağımlı sayısında yüzde 70'e yakın düşüş olduğunu belirten Güneş, "Gerek yapılan etkili çalışmalar, gerekse alınan önlemler bu sayının düşmesinde yararlı olmuştur. Spor salonlarının öğrencilere açılması, yaz tatillerinde öğrencilerin spora yönlendirilmesi madde bağımlılığının önlenmesinde yararlı olacaktır. Metruk binaların yıkılması da uyuşturucu ile mücadelede bir başka yoldur. Her bireyin çocukluk çağlarında spor, müzik ve sosyal etkinliklere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması da çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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Bağımlılıkla Mücadele
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