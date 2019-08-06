Bağımlılıkla Mücadele

2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda bağımlılık eğitimi veren, çeşitli projeler uygulayan Yeşilay Yozgat Şubesi, yaz tatilinde de kuran kursu öğrencilerine teknoloji ve tütün bağımlılıkları, zararları hakkında eğitim çalışması yaptı. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, ‘’Ülkemizde maalesef alkol, tütün, kumar, teknoloji madde bağımlılıkları hızla artmaktadır. Bu tehlikeden gençlerimizi korumak ve bilinçlendirmek için geçtiğimiz hafta Yeni Damat Hocazade Camii, Hamamcıoğlu Camii, Abdülhamit Han Camii, Bilal Şahin Camii, Erdoğan Akdağ Camilerinde Formatör Öğretmenimiz Ümit Altıkulaç tarafından Teknoloji ve Tütün Bağımlılıkları, zararları konusunda eğitim verilmiştir’’ dedi.