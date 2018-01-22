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Bağımlılıkla mücadele

YOZGAT İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Vaiz Mehmet Taşçı, ilçelerde bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme toplantıları yaptı.

Bağımlılıkla mücadele

YOZGAT İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Vaiz Mehmet Taşçı, ilçelerde bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme toplantıları yaptı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Bağımlılıkla mücadele

Aydıncık ve Saraykent ilçelerinde Din Görevlisi ve Kur’an Kursu Öğreticilerine, bilgilendirme ve farkındalık konferansları verdi.
Şu ana kadar 11 ilçede bağımlılıkla ilgili konferanslar yapıldığı belirtildi.
Kalan 2 ilçede ise en yakın zamanda gidilerek, bağımlılıkla ilgili mücadele ve farkındalık konferansı yapılacağı kaydedildi.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, ‘11 İlçemize tek tek gidilmek suretiyle, bağımlılıkla mücadelede personelimiz bilgilendirilip, farkındalık oluşturuldu. Bu güzel çalışmalarından dolayı İl Vaizimiz Mehmet Taşcı Hocamıza teşekkür ediyorum' dedi.

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