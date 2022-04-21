Bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Polat, "Bireylerin, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir” dedi.
21 Nisan 2022 Perşembe 00:59
Son Güncelleme: 21.04.2022 00:01
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ‘Ben olsaydım’ temalı çalıştay düzenlendi. 2 gün sürecek olan Bağımlılıkla Mücadele İl Çalıştayı Vali Ziya Polat’ın katılımıyla başladı.
Polat, "Bireylerin, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir” dedi.