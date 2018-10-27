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Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Öğretmenlerine yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu toplantı düzenledi.

Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Öğretmenlerine yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu toplantı düzenledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erişkin Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Duygu Göktaş, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Turgay Çelik de toplantıda hazır bulundu. Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu rehber öğretmenlere yönelik toplantının açılışında konuşan Yazıcı, bağımlılıkla mücadelede rehberlik öğretmenlerin önemli rolleri olduğunu, bu konuda her türlü desteği sunacaklarını söyledi. Yazıcı, rehberlik öğretmenlerinin branş öğretmenleri, velileri ve diğer personeli bilgilendirme konusunda yapacağı çalışmaların uzmanlık içerdiğini, bu yüzden bu çalışmaların sürekliliğinin eğitime katacağı artıların göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Yazıcı, ‘’İnsanoğlunun sahip olduğu değer duyguları itibariyle fıtratında var olan negatif ve pozitif melekeler itibariyle çözüm ve tanımlama noktasında zorluklar yaşanmaktadır. Ancak rehber öğretmenlerimizin pedagoji ve insan psikolojisi eğitimi alması hasebiyle bir sorunu çözme, tanı koyma noktasında diğer bireylere nazaran daha doğru kararlar verme becerisine sahip uzmanlardır’’ dedi.
Daha sonra Dr. Duygu Göktaş, bağımlılığın tanımı, bağımlılık yapıcı maddelerin insan üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri, konulu sunumda bulundu. Polis Memuru Turgay Çelik ise, bağımlılık yapıcı maddeleri nasıl tanırız?, okulumuzda bu tür şeylerle karşılaştığımızda kimlerle ne yolla iletişim kurmalıyız?, madde kullanımı ve satımının yasal dayanakları konulu bilgiler aktardı. 
 

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