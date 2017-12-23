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Bağımlılıkla Mücadele anlatıldı

YOZGAT İl Müftülüğü, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ çalışmaları kapsamında, gençlere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Bağımlılıkla Mücadele anlatıldı

YOZGAT İl Müftülüğü, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ çalışmaları kapsamında, gençlere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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Bağımlılıkla Mücadele anlatıldı

İl Koordinatörü Vaiz H. Mehmet Taşçı, Ayşe Ilıcak Kız İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulunda öğrenci velilerine, Kadışehri İlçesinde Müftülük personeline ve tüm Din Görevlileri ile Kadışehri İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu öğrencilerine eğitim verdi. Teknoloji ile İnternet bağımlılığı konusunda farkındalık ve korunma sunumunda bulunan Taşçı, Çayıralan İlçesinde de Müftülük personeli ve Din Görevlilerine, Akdağmadeni İlçesinde Müftülük Kur’an Kursu öğreticileriyle birlikte tüm Din Görevlisi personeline konferans verdi. Taşçı, konferansında katılımcıların yoğun ilgisine dikkat çekerek, yapılan sunumları katılımcıların ilgi ve ibretle dinlediklerini belirtti. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, H. Mehmet Taşçı’ya samimi gayretlerinden dolayı teşekkür etti, bağımlılıkla mücadelede müftülük olarak bütün imkanları seferber ettiğini, yapılacak bütün çalışmalara destek verileceğini söyledi.

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