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Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında Gençlik Merkezinde bulanan gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele anlatıldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:36
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, Gençlik Merkezi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde meslek tanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. Gençler ile buluşan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce polislik mesleğini gençlere tanıttı, ardında da bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği noktasında gençleri bilgilendirdi. Spor Salonu’nda antrenman yapan gençlerle buluşan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha sonra Akdağmadeni Gençlik Merkezi’ne giderek gençler ile buluştular. 

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