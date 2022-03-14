Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, Gençlik Merkezi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde meslek tanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. Gençler ile buluşan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce polislik mesleğini gençlere tanıttı, ardında da bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği noktasında gençleri bilgilendirdi. Spor Salonu’nda antrenman yapan gençlerle buluşan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha sonra Akdağmadeni Gençlik Merkezi’ne giderek gençler ile buluştular.