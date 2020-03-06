Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111815
ALTIN
329.285
DOLAR
6.1026
STERLİN
7.9180
EURO
6.8189

Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

SORGUN'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri" çerçevesinde seminer veriliyor.

06 Mart 2020 Cuma 03:48
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, sadece madde bağımlılığı ile değil, her türlü bağımlılıkla mücadele etmek gerektiğini söyledi.  Kaya, "Günümüzün en büyük sorunlarından biri insanların yaşadığı çeşitli bağımlılıklar. Toplum olarak bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun için de bu tür eğitim seminerlerinin yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Bunun için de müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan yaklaşık 400 yardımcı personele, bağımlılıkla mücadele semineri veriyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılıkla Mücadele Anlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YARDIMLARDA OLMASA!
YARDIMLARDA OLMASA!
Şehitler anıldı
Şehitler anıldı
Faaliyet Raporuna onay
Faaliyet Raporuna onay
Deprem Haftasında etkinlik
Deprem Haftasında etkinlik
Bilim Şenliği
Bilim Şenliği
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim