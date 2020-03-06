Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, sadece madde bağımlılığı ile değil, her türlü bağımlılıkla mücadele etmek gerektiğini söyledi. Kaya, "Günümüzün en büyük sorunlarından biri insanların yaşadığı çeşitli bağımlılıklar. Toplum olarak bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun için de bu tür eğitim seminerlerinin yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Bunun için de müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan yaklaşık 400 yardımcı personele, bağımlılıkla mücadele semineri veriyoruz" dedi.