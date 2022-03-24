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Bağımlılıkla mücadele

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

24 Mart 2022 Perşembe 00:52
Bağımlılıkla mücadele

Toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Çalışmaları ve yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda Polat, "Bağımlı olmadan herhangi bir maddeye bulaşmadan çocuklarımızın önünü nasıl açabiliriz, onları sosyal, kültürel faaliyetlerle yetiştirmemiz için neler yapabiliriz, onları görüştük. Amacımız her çocuğumuzu lisanslı sporcu yapmak, her bir çocuğumuzun müzik aleti çalmasını, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır. Benim başıma gelmez dememek lazım, her ailenin başına gelebilecek bir konu, onun için topyekun mücadele etmemiz lazım. Tüm STK’lerimizle kurum ve kuruluşlarımızla belediyelerimizle ve anne babalarımızı da bu işin içerisinde olduğu bir mücadele olması lazım. Rabbim hiçbir çocuğumuzu hiçbir kardeşimizi bağımlı hale getirmesin diye dua ediyoruz. Bağımlı olan kardeşlerimizin bir önce kurtulması için devletimizin tüm imkanları ile yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyorum" şeklinde konuştu.
 

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