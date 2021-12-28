Bağımlılıkla mücadele

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre-Çalışan Sağlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele Birimi koordinasyonunda, personellere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği tarafından madde bağımlılığı hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak, zararları hakkında bilgilendirmek, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalığın artırılması için uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ve uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanıcısı nasıl tanınır, uyuşturucu maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanlar ve belirtileri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunu’nda uyuşturucu madde suçları ve cezai yaptırımları, uyuşturucu suçlarında kolluğu destek konularında bilgi verilerek, farkındalık oluşturuldu. •Rabia Şahin•