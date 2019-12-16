Bağımlılık konuşuldu

Uyuşturucu ve bağımlılık yaratan unsurlarla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekilip, mücadelenin yöntemleri anlatıldı. Türk gençliğinin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak durup, bunun yanı sıra örnek bir insan olması gerekliliğine değinilen etkinlik ilgi gördü. Yozgat Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından sunumda bulunanlara kitap hediye edildi.

