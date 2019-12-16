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Bağımlılık konuşuldu

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanlığı, Yozgat Alperen Ocakları ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte, Üniversite öğrencilerine uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Bağımlılık konuşuldu

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanlığı, Yozgat Alperen Ocakları ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte, Üniversite öğrencilerine uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Bağımlılık konuşuldu

Uyuşturucu ve bağımlılık yaratan unsurlarla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekilip, mücadelenin yöntemleri anlatıldı. Türk gençliğinin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak durup, bunun yanı sıra örnek bir insan olması gerekliliğine değinilen etkinlik ilgi gördü. Yozgat Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından sunumda bulunanlara kitap hediye edildi.

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılık Konuşuldu
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