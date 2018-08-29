Bağımlılık konuşuldu

Vali Yurtnaç, toplantı yapılmış olmasının bir başarı olmadığını, bir faaliyet olduğunu belirterek, faaliyetleri başarıya ulaşmak için yaptıklarının söyledi. Yapılan çalışmaların sonuç odaklı olması gerektiğine vurgu yapan Vali Yurtnaç, madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları sadece zabıtanın, kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını, bütün kurumların ve bütün vatandaşların görevi olduğunu vurguladı. Vali Yurtnaç, uyuşturucu ile mücadelede her kurumun katkı vereceği bir konusu bulunduğuna vurgu yaparak, "Bu tür toplantıların özelliği ortak akıl ve fikir alışverişinde bulunmak. Sadece toplantı yapmak tek başına bir başarı değildir. Burada alınan kararlar ve ortak fikirleri icraata geçirmemiz lazım. Bu mücadelenin içine özellikle anneleri de katmalıyız. Çünkü anne çocuğunda ki değişimi babadan daha iyi analiz edebilir. Böyle bir durumda daha işin başlangıcında müdahale etmek çok önemli” dedi.

Çocuklara ve gençlere uyuşturucu ve benzeri maddelerin zararını anlatan kısa filmler izletilmesinin faydalı olabileceğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Mesela uyuşturucunun zararlarını anlatan bir web sitesi kurulabilir. Burada konuyla alakalı sürekli görsel ve videolar oynatılabilir. Bu videoları okullardaki toplantılarda öğrencilere izlettirebiliriz. Sosyal medya şu anda hayatımızın her alanında var. Bağımlılıkla mücadeleyi sosyal medyadan da sürdürebiliriz. Bunun yanında Gençlik Spor İl Müdürlüğü, spor kulüpleri, meslek odaları, esnaf odaları ve STK’ları da bu işin içine katacağız. Gençlerimizi bu tuzağa düşmeden önce bilinçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Daha sonra bağımlılıkla mücadele konusunda kurumların yaptığı çalışmalar slayt gösterisi eşliğinde kurul üyelerine anlatıldı.

