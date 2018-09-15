Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531

Bağımlılık eğitimi verildi

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Bağımlılık eğitimi verildi

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
20 Okunma
Bağımlılık eğitimi verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları Gençlik Merkezinde, gençlik liderleri ve personeline eğitim verdi. Eğitim programına Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz da katıldı. Eğitimde zararlı madde türleri, çeşitleri, gençlere yayılma yolları, bağımlılıkla mücadele gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline eğitim programından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ŞiDDETE KINAMA
ŞiDDETE KINAMA
İkinci Oldu
İkinci Oldu
Anız yangını felaket yarattı
Anız yangını felaket yarattı
Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor
Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor
İsmi değişti
İsmi değişti
Geriye çöp bıraktık
Geriye çöp bıraktık

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim