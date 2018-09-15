Bağımlılık eğitimi verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları Gençlik Merkezinde, gençlik liderleri ve personeline eğitim verdi. Eğitim programına Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz da katıldı. Eğitimde zararlı madde türleri, çeşitleri, gençlere yayılma yolları, bağımlılıkla mücadele gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline eğitim programından dolayı teşekkür etti.