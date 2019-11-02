Bağımlılık anlatıldı

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Akar, okul müdürleri ve rehberlik öğretmenlerine 'Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık' konusunda konferans verdi. Akar, esasında çok faydalı olan teknolojinin nasıl zararlı hale getirildiğinden ve önlem alınmaması halinde insanlar üzerinde bırakacağı olumsuz sonuçlardan bahsetti. Akar, özellikle insanların sosyal medya kanalları üzerinden birbirlerine olumsuz söylemlerde bulunmasının neden olduğu siber zorbalığın bir suç olması, bunu yapan bireylerin de farklı suç alanlarına da eğilimlerinin artabileceğini belirtti. Kendisinin Yozgat ili üzerinde yaptığı teknoloji araştırmasına da değinen Akar, gençlerin ağırlıklı olarak risk grubunda olduğunu, çözümünün boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ortamları artırmaktan geçtiğini vurguladı.

