Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106448
ALTIN
155.045
DOLAR
3.8563
STERLİN
5.2092
EURO
4.5464

Bağımlılık anlatıldı

YOZGAT İl Uyuşturucu İle Mücadele programı kapsamında, ‘Seçim Senin: Özgürlük mü? Bağımlılık mı?’ konulu panel düzenlendi.

Bağımlılık anlatıldı

YOZGAT İl Uyuşturucu İle Mücadele programı kapsamında, ‘Seçim Senin: Özgürlük mü? Bağımlılık mı?’ konulu panel düzenlendi.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
2 Okunma
Bağımlılık anlatıldı

Doç. Dr. Mahmut Kılıç, uyuşturucu ile mücadelede en temel unsurun uyuşturucuya ulaşımın engellenmesi olduğunu vurguladı. Kılıç, madde bağımlılığında korunmada, kişinin özgüvenin ve eğitim seviyesinin yüksek olması, güvenli bir işe sahip olmanın önemli olduğuna vurgu yaptı, arkadaş çevresi ve aile ilişkilerinin iyi olmasının da madde bağımlığından korunmada etkili olduğunun altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Gülay Yılmaz, madde kullanımının insandaki fizyolojik etkileri ve yaptığı tahribatları, ruh sağlığını nasıl olumsuz etkilediği konularında, Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Levent Akkol ise bağımlılığın temelde toplumsal yapı ile yakından ilişkili olduğu, bağımlığı destekleyen toplum yapısı ve medyanın etkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
-İŞKUR Köy Okullarında
-İŞKUR Köy Okullarında
-Bozok’tan kınama
-Bozok’tan kınama
-Şüpheli çanta korkuttu
-Şüpheli çanta korkuttu
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Metruk binalar yıkıldı
Metruk binalar yıkıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim