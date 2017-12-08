Bağımlılık anlatıldı

Doç. Dr. Mahmut Kılıç, uyuşturucu ile mücadelede en temel unsurun uyuşturucuya ulaşımın engellenmesi olduğunu vurguladı. Kılıç, madde bağımlılığında korunmada, kişinin özgüvenin ve eğitim seviyesinin yüksek olması, güvenli bir işe sahip olmanın önemli olduğuna vurgu yaptı, arkadaş çevresi ve aile ilişkilerinin iyi olmasının da madde bağımlığından korunmada etkili olduğunun altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Gülay Yılmaz, madde kullanımının insandaki fizyolojik etkileri ve yaptığı tahribatları, ruh sağlığını nasıl olumsuz etkilediği konularında, Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Levent Akkol ise bağımlılığın temelde toplumsal yapı ile yakından ilişkili olduğu, bağımlığı destekleyen toplum yapısı ve medyanın etkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.