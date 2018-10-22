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Bağdat mimarisi ile yenilendi

YOZGAT’ta ‘Şeyh Osman’ adıyla bilinen, İstiklal Harbi gazilerinden, Esseyyid Gazi Binbaşı Osman Nuri Ölmeztoprak’ın medfun olduğu türbe yıkılarak, yerine Bağdad mimarisi taşıyan türbe inşaatı tamamlandı.

Bağdat mimarisi ile yenilendi

YOZGAT’ta ‘Şeyh Osman’ adıyla bilinen, İstiklal Harbi gazilerinden, Esseyyid Gazi Binbaşı Osman Nuri Ölmeztoprak’ın medfun olduğu türbe yıkılarak, yerine Bağdad mimarisi taşıyan türbe inşaatı tamamlandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Bağdat mimarisi ile yenilendi

Çevre düzenlemesi çalışmalarına kış öncesinde hız verildi. Bina ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardında Malatya’dan bir grup Yozgat’a geldi. Malatya’dan 1943 yılında Yozgat’ta mecburi ikamete gönderilen kurtuluş savaşı komutanlarından gazi binbaşı Şeyh Osman Ölmeztoprak, her yıl Eylül ayında ‘ölüm yıl dönümü’ nedeniyle düzenlenen etkinliklere yurdun dört bir yanından insanlar akın ediyor. Yozgat’ta inanç turizmine ev sahipliği yapan  türbenin Bağdat mimarisi ile yenilenmesi çalışmalarında kullanılan taşlar Şanlıurfa’dan özel olarak getirttirildi. Yozgat’ta Sarıtopraklı mezarlığı içerisindeki inşaat alanında işlenip, şekil verilerek Osmanlı türbe mimari görünümünde modern bir yapı haline getirildi. Ana kubbe yanında iki de küçük kubbe şeklinde inşa edilen dini yapı, içerisinde bulunduğu asırlık Sarıtopraklık mezarlığına ve Yozgat’a farklı bir kazandırdı. 

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