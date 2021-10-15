Bağcılık Gelişiyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgesi olmasına karşılık, üretimi ancak kendisine yeten, bu nedenle de tarım sektöründen de istediği payı alamayan bir il olarak tanımlanan Yozgat’a özgü sofralık yaş üzüm üretimini teşvik etmek, geliştirmek amacıyla 1991 yılında hazırlanan proje kapsamında tespit edilen atıl durumdaki üzüm bağları ıslah edildi. 2006 yılından itibaren ise yeni tesisler kuruldu. Yozgat il genelinde İl Özel İdaresi’nin de desteği ile çiftçilere 95 bin civarında üzüm çubuğu dağıtılarak, bin 333 dekar alanda üzüm bağı tesisi kuruldu. Yozgat Bozok Üniversitesi’nce hazırlanan Yozgat Bağcılığı Geliştirme Projesi’ne İl Özel İdaresi tarafından mali destek sağlandı. Bağ çubukları çiftçilere dağıtılarak, yeni üzüm bağları tesis edildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•