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Bağcılık anlatıldı

10 Şubat 2017 Cuma 06:38
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Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Tarımda İş Birliği Protokolü çerçevesinde başlatılan “Ziraat Mühendislerinin Teknik Eğitim” programı Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.

Bağcılık anlatıldı
Eğitimde Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’da hazır bulundu.  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik personeline yönelik düzenlenen eğitimde, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Sema Çetin “Bağcılıkta Çoğaltma Teknikleri”  Araştırma Görevlisi Selda Daler ise  “Bağ Yetiştiriciliğinde Önemli Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yöntemleri" konuları hakkında bilgiler verdi.
Eğitim öncesi Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, “Tarımda İş Birliği Protokolü” kapsamında düzenlenen eğitim programlarında edinilecek bilgilerle Yozgat çiftçisine önemli katkılarda bulunarak yön verileceğini söyledi.

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