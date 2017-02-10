Bağcılık anlatıldı

Eğitimde Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’da hazır bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik personeline yönelik düzenlenen eğitimde, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Sema Çetin “Bağcılıkta Çoğaltma Teknikleri” Araştırma Görevlisi Selda Daler ise “Bağ Yetiştiriciliğinde Önemli Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yöntemleri" konuları hakkında bilgiler verdi.

Eğitim öncesi Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, “Tarımda İş Birliği Protokolü” kapsamında düzenlenen eğitim programlarında edinilecek bilgilerle Yozgat çiftçisine önemli katkılarda bulunarak yön verileceğini söyledi.