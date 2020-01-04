Badminton heyecanı

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup müsabakaları 10 İl den yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla başlarken müsabakalar 05 Ocak tarihinde tamamlanacak. Kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği Grup müsabakalarına erkekler A Grubunda Niğde, Kırşehir, Çankırı ve Ankara takımları yer aldı. B Grubunda Kayseri, Yozgat Kırıkkale takımları yer alırken, C Grubunda ise Nevşehir, Konya ve Sivas takımları mücadele edecek. Kızlarda ise A Grubunda Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, B Grubunda Kırşehir, Nevşehir ve Sivas C Grubunda ise Yozgat, Ankara ve Konya takımları mücadele edecek. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Durak Aygün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Spor Şube Müdürü Özgür Akgün, teknik heyetler ve sporcular katıldı. Badminton grup müsabakalarına katılan tüm sporculara ve teknik heyete başarılar dileyen İl Müdürü Rasim Parlak, sporculardan dostluk ve centilmenlik içerisinde maçlar yapmalarını istedi.