Bacanlı’ya yeni görev

Hemşerimiz, Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı. 2016 Ağustosu'nda Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü'ne atanan Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, son iki ayda iki kez görev değişikliği yaşadı. 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi'ne Genel Sekreter olarak atanan hemşehrimiz, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirildi. Değerli hemşerimize yeni görevinde başarılar dileriz.

