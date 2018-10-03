Baca temizliği uyarısı

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Albayrak, kış mevsimi öncesi bacaların temizlenmesi konusunda vatandaşları uyararak temizlenmeyen bacaların yangına ve karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine sebep olacağını söyledi. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak baca temizliği yaptıklarını belirten Albayrak, "Biz baca temizliğini 54 liraya yapıyoruz. Vatandaşlar bize müracaatta bulununca itfaiye görevlilerimiz tarafından bacaları temizleniyor" şeklinde konuştu.