Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391
ALTIN
496.829
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0984
EURO
10.3510

Babalar günü kutlandı

Yozgat’ta Babalar Günü çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:34
Babalar günü kutlandı

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, Babalar Günü münasebetiyle şehit babaları ile gazileri ziyaret etti. Şehitlerimizin emanetleri değerli büyüklerimize sağlık ve esenlikler dilendi. ‘’Babalar Günü nedeniyle şehit babaları ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Şehitlerimizin emanetleri ve Kahraman Gazilerimizle gönül ve hizmet birlikteliğimiz devam edecektir’’ denildi. Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli de, Babalar Günü vesilesiyle Aziz Şehitlerimizin emaneti, Şehit Babalarının evlerine konuk oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte, babalar günü vesilesi ile Alparslan Türkeş Huzurevinde misafir edilen büyükleri ziyaret ederek, Babalar Gününü kutladı. Vali Polat, devletin tüm imkanlarıyla milletin her daim hizmetinde olduğunu söyledi. Vali Polat, eşiyle birlikte 96 yaşındaki Rasim Koçsoy’u da evinde ziyaret etti.  

Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü Kutlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TERMAL TURiZME YATIRIM
TERMAL TURiZME YATIRIM
GURBETÇiNiN HEYKELi
GURBETÇiNiN HEYKELi
Etkili yazışma tekniği
Etkili yazışma tekniği
Keşif yaptılar
Keşif yaptılar
iŞKUR’DAN YAKIN TAKiP
iŞKUR’DAN YAKIN TAKiP
Vali’den anlamlı ziyaret
Vali’den anlamlı ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim