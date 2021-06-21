Babalar günü kutlandı

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, Babalar Günü münasebetiyle şehit babaları ile gazileri ziyaret etti. Şehitlerimizin emanetleri değerli büyüklerimize sağlık ve esenlikler dilendi. ‘’Babalar Günü nedeniyle şehit babaları ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Şehitlerimizin emanetleri ve Kahraman Gazilerimizle gönül ve hizmet birlikteliğimiz devam edecektir’’ denildi. Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli de, Babalar Günü vesilesiyle Aziz Şehitlerimizin emaneti, Şehit Babalarının evlerine konuk oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte, babalar günü vesilesi ile Alparslan Türkeş Huzurevinde misafir edilen büyükleri ziyaret ederek, Babalar Gününü kutladı. Vali Polat, devletin tüm imkanlarıyla milletin her daim hizmetinde olduğunu söyledi. Vali Polat, eşiyle birlikte 96 yaşındaki Rasim Koçsoy’u da evinde ziyaret etti.