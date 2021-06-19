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Babalar günü kutlaması

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yarın kutlanacak olan ‘Babalar Günü’ öncesinde şehit yakınlarını ziyaret edip, günlerini kutladı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:44
Babalar günü kutlaması

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Babalar Günü nedeniyle ilk olarak 2006 yılı şehit olan J. Er Salih Çam'ın babası Rasim Çam’ı ziyaret etti. Daha sonra 2011 yılı şehit olan J. Üsteğmen Murat Bek’in babası Abdullah Bek'i ziyaret eden Neşeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yozgat Valisi Ziya Polat'ın selam ve iyi dileklerini iletti. Neşeli, ‘’Şehitlerimizin emanetleri Nazife, Rasim Çam ile Elmas, Abdullah Bek büyüklerimize sağlık ve esenlikler diliyor. Babalar Günü nedeniyle şehit babaları ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Şehitlerimizin emanetleri ve Kahraman Gazilerimizle gönül ve hizmet birlikteliğimiz devam edecektir’’ dedi.

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Babalar Günü Kutlaması
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