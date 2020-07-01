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Baba mesleğini sürdürüyor

Çayıralan ilçesinde KOSGEB'den aldığı destekle köydeki marangoz atölyesini büyüten genç girişimci, siparişlere yetişemiyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:03
Baba mesleğini sürdürüyor

ÇAYIRALAN ilçesinde genç girişimci, devletten aldığı destekle köyündeki marangoz atölyesinde ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiyor. Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünde baba mesleğini sürdüren 31 yaşındaki marangoz Adem Paldır, köyden şehre göçmek yerine, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle atölyesini büyüttü.  Mobilya üretiminin yanında ahşap oymacılığı da yapan Paldır, ürünleri için yoğun sipariş almaya başladı. Ahşap ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderen genç girişimci, siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Paldır, köyde babasının işlettiği marangoz atölyesinde mesleği öğrendiğini, babası emekli olunca işin başına geçtiğini söyledi.  İşini büyütmek için proje hazırlayıp KOSGEB'den destek aldığını kaydeden Paldır, "Atölyeme yeni makineler aldım. Allah devletimize zeval vermesin. KOSGEB, makine ve teçhizat konusunda elinden gelini yaptı. Biz de elimizden geleni yapıyor, çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Yaptığım ahşap ürünleri avize, aplik, sunum tepsileri, gece lambası, masa, sandalye tasarlayıp kendim yapıyorum. Tamamen el emeği, göz nuru, CNC makine kullanmadan yapıyorum" dedi.  Paldır, ahşap ürünleri geçen yıl tarım fuarına gönderdiğini ve orada çok beğenildiğini anlatarak, "Fuardan sonra siparişlerim daha da arttı. Farklı illerden talepler gelmeye başladı. Köyde olduğumuz için sadece tanıtım konusunda sıkıntı çekiyoruz. Onun dışında bir sıkıntımız yok" diye konuştu. 

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Baba Mesleğini Sürdürüyor
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