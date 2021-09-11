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Azerbaycan’da sınav

Yozgat Bozok Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de YOBÜYÖS ve TÖMER Türkçe Dil Yeterlik (C1) Sertifika sınavı 350’ye yakın adayın katılımı ile gerçekleştirildi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:46
Azerbaycan’da sınav

Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Uyruklu Sınavına (YOBÜYÖS) Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. Yabancı uyruklu ve Türk Cumhuriyetlerinden öğrencilerin eğitim-öğretim görmesinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin uluslararası ölçekte tanınırlığını arttırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Karadağ, Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Üniversite tarafından ilk kez Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının (YOBÜYÖS) Türkiye’de 8 ilde, daha sonra Batı Afrika’da yer alan Mali Cumhuriyetinde şimdi de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başarı ile tamamlandığını söyledi. Karadağ,  yabancı uyruklu ve Türk Cumhuriyetlerinden gelecek öğrenciler ile oluşturulacak duygusal bağ ve Üniversitenin öğrencilere verdiği donanımlı eğitim ile ömür boyu sürecek bir kültür ve bilim temsilciliğinin adımının atılmış olacağını aktardı. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bundan sonraki süreçte Afrika, Asya ve Balkanlar’da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yine görevlendireceğimiz arkadaşlarımızla YOBÜYÖS’ü çok geniş bir yelpazede uluslararası boyuta taşıyacağız’’ diye konuştu. 

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Azerbaycan’da Sınav
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