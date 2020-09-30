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AZERBAYCAN’A DESTEK

Yozgat’ta bir araya gelen Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimi değerlendirip, Azerbaycan’a destek verdi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:27
AZERBAYCAN’A DESTEK

AZERBAYCAN ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim sonrasında Yozgat’tan kardeş ülke Azerbaycan’a destek geldi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, diğer STK temsilcileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kardeş Azerbaycan’ın terörist ülke Ermenistan ile olan mücadelesinde yanında olduklarının mesajını verdi. Çelik, Yozgat Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Hizmet İş Sendikası Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Türk Eğitim Sen Başkanı Mahmut Kabayel ve Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında  şuanda dünya gündeminde olan Azeri Türk kardeşlerimizin 30 yıldır süre gelen işgalin yeniden alevlenmesi nedeniyle savaş halinde olan Azerbaycan’a destek için basın toplantısı düzenlediklerini söyledi. Türkiye’deki iş insanları ve STK’lar Yozgat’tan Azerbaycanlı kardeşlerimize ellerinden gelen ne varsa yapma hazır olduklarını dile getiren Çelik, ‘’Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin sonuna kadar maddi ve manevi yanlarında olacağız. Şuanda dünyada enerji kaynakları üzerinden ciddi bir oyun oynanmakta, aynı şekilde Azerbaycan’ın ekonomisinin ciddi manada geliştiği ve Türkiye ile birlikte bir çok alanda iş birliği yaptığını görmekteyiz’’ dedi.
AZERİ KARDEŞLERİMİZİN 
YATIRIMLARI VAR
Azerbaycanlı iş insanlarının Yozgat’ta da yatırımlarının bulunduğuna dikkat çeken Çelik, ‘’Bu da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Gerçekten kendileri ile de bizler görüşmelerimize ilk günden bu güne kadar devam etmekteyiz. Sürekli irtibat halindeyiz. Onlara Yozgat halkının, Yozgatlı STK’larımızın ve tüm hemşehrilerimizin selamlarını ilettik kendilerine. Onlarda gerçekten duygulandılar. Bizler isteriz ki her zaman Türk barış içerisinde yaşasın. Türk’ün yurdu her zaman barış içerisinde olsun, Türk her zaman güçlü olsun. Bu oyunu elbette Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile sırt sırta verip bozacağız. Elbette Azerbaycanlı kardeşlerimiz öz vatanı olan Karabağ topraklarını terörist devlet olan Ermenistan’dan geri tekrar alacak. O günleri en kısa zamanda görmek istiyoruz. Şehit olan Azeri Türk kardeşlerimize rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralıların biran önce şifalarına kavuşmalarını diliyoruz. Bizler sonuna kadar canımızla, malımızla, kanımızla Azeri Türk kardeşlerimizin yanındayız. Karabağ Türk vatanıdır, Türk toprağıdır inşallah dünyasının sonun kadar bu böyle devam edecek’’ diye konuştu. 

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AZERBAYCAN’A DESTEK
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