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Azerbaycan’a destek

YOZGAT Belediyesi Ekim Ayı meclis toplantısı Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonunda yapıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 00:47
Azerbaycan’a destek

Belediye Başkanvekili Ahmet Topuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantı öncesinde Azerbaycan'a destek mesajı verildi. Belediye Başkanvekili Ahmet Topuz, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan’ı Yozgat Belediye Meclisi olarak desteklediklerini söyledi. Topuz, ‘’Her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu yıllarca bütün toplantılarda ifade ettiğimiz gibi bu toplantıda da ifade ediyoruz’’ dedi. Topuz’un konuşmasının ardından gündem maddelerinde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddesinde yer alan İl Sağlık Müdürlüğünden araç talebinin görüşülmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Sağlık Müdürlüğü’nden ihtiyaç fazlası araçların Belediyeye tahsisi ve bu araçların ilgili birimlere dağıtılması oy birliği ile kabul edildi. Musabeyli Barajı Havzası Evrensel Atıksu Toplama ve Arıtma tesisi ek protokolünün görüşülmesi ile ilgili gündem maddesi ise incelenmek üzere ilgili komisyona havale edildi. Toplantının son gündem maddesi olan İmar Tadilatları ise görüşülerek bazıları ilgili komisyonlara havale edilirken bazıları ise kabul ve reddedildi. 

Anahtar Kelimeler:
AZERBAYCAN’A DESTEK
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