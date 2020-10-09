Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1158
ALTIN
488.682
DOLAR
7.9125
STERLİN
10.2649
EURO
9.3397

Azerbaycan Bayrağı dikiyor

AZERBAYCAN ve Ermenistan arasında 100 yıldır devam eden, ancak Sovyetler dağıldıktan sonra yeniden ortaya çıkan, 26 yıldır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ Sorunu, 27 Eylül'de yeniden başlayan çatışmalarla gündeme geldi.

09 Ekim 2020 Cuma 00:57
Azerbaycan Bayrağı dikiyor

Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan’a desteğini sürdürürken, Yozgat’ta da vatandaşlar evlerine Türk Bayrağı ile birlikte Azerbaycan bayrağı asmak istedi ama bulamayınca çareyi diktirmekte buldu. Yozgat’ta sipariş üzerine Azerbaycan bayrağı diken Terzi Mustafa Şenyürek, ‘’İşlerimiz eskisi gibi değil ama çok şükür Mevla’ya, iyi dersek yalan söyleriz ama işlerimiz normal. Eskiye nazaran pandemi döneminde işlerimizde düşüşler var. Azerbaycan’ın Allah yollarını, bahtlarını açık etsin İnşallah Karabağ’ı alırız onların yanındayız’’ dedi. Şentürk, Azerbaycan bayrağının Yozgat’ta bulunmadığını, büyük şehirlerden sipariş üzerine geldiğini hatırlattı. Şentürk, ‘’Talep olması halinde Azerbaycan bayrağı dikiyorum. Şu an verilen ölçüler doğrultusunda bir Azerbaycan bayrağını diktim’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.10.2020 18:00
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Bayrağı Dikiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERiM TAMAMLANDI
SERiM TAMAMLANDI
Kuvvetli Rüzgar uyarısı
Kuvvetli Rüzgar uyarısı
Vali Polat denetledi
Vali Polat denetledi
Kaymakam uyardı
Kaymakam uyardı
Denetlemelere devam
Denetlemelere devam
Yangın tatbikatı
Yangın tatbikatı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim