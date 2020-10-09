Azerbaycan Bayrağı dikiyor

Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan’a desteğini sürdürürken, Yozgat’ta da vatandaşlar evlerine Türk Bayrağı ile birlikte Azerbaycan bayrağı asmak istedi ama bulamayınca çareyi diktirmekte buldu. Yozgat’ta sipariş üzerine Azerbaycan bayrağı diken Terzi Mustafa Şenyürek, ‘’İşlerimiz eskisi gibi değil ama çok şükür Mevla’ya, iyi dersek yalan söyleriz ama işlerimiz normal. Eskiye nazaran pandemi döneminde işlerimizde düşüşler var. Azerbaycan’ın Allah yollarını, bahtlarını açık etsin İnşallah Karabağ’ı alırız onların yanındayız’’ dedi. Şentürk, Azerbaycan bayrağının Yozgat’ta bulunmadığını, büyük şehirlerden sipariş üzerine geldiğini hatırlattı. Şentürk, ‘’Talep olması halinde Azerbaycan bayrağı dikiyorum. Şu an verilen ölçüler doğrultusunda bir Azerbaycan bayrağını diktim’’ diye konuştu.