Azerbaycan'a destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı yazılı açıklamada, terör devleti Ermenistan'ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıları Yozgat Belediyesi olarak şiddetle kınadıklarını belirtti. Köse, "Azerbaycan'ın kendi halkını ve toprak bütünlüğünü koruması için meşru müdafaa hakkını destekliyor ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yineliyoruz. Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Biz de Yozgat Belediyesi olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu billboardlarımıza destek mesajları asarak göstermek istedik" ifadelerini kullandı.