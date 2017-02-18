Meydan Yeri Caddesi’nde bulunan Öz Aydın Kuruyemiş isimli dükkanda önceki gece elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre dükkan gece saatlerinde kilitliyken, elektrik kontağından kaynaklı yangı çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu anında itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkanın camını kırarak, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, komşu esnaflar dükkanı yanan esnafa yardım ederek, dükkanı temizleyip onardı.

CUMA KILINAMADI