Meydan Yeri Caddesi’nde bulunan Öz Aydın Kuruyemiş isimli dükkanda önceki gece elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre dükkan gece saatlerinde kilitliyken, elektrik kontağından kaynaklı yangı çıktı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu anında itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkanın camını kırarak, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.
Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, komşu esnaflar dükkanı yanan esnafa yardım ederek, dükkanı temizleyip onardı.
CUMA KILINAMADI
Bir başka yangın tehlikesi de Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yaşandı. Saraykent ilçe merkezinde bulunan Büyük Cami’de elektrik kontağından çıkan yangın ilçe halkını korkuttu. Caminin elektrik kontağının bulunduğu panoda çıkan yangın kısa sürede söndürülerek, büyük bir yangının çıkması önlendi. Çıkan yangından dolayı caminin içinde oluşan yoğun duman ve is ile birlikte, tüm elektrik tesisatının kullanılamaz hale gelmesinden dolayı, dün camide Cuma namazı kılınamadı. Camiye gelen vatandaşlar, farklı camilere yönlendirildi.
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