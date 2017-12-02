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-Ayvalar toplandı

YOZGAT’ta kış meyvesi olarak bilinen sulu sarı ayvalar dallarından toplanarak kışın tüketilmek üzere kilerlerde yerini aldı.

-Ayvalar toplandı

YOZGAT’ta kış meyvesi olarak bilinen sulu sarı ayvalar dallarından toplanarak kışın tüketilmek üzere kilerlerde yerini aldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Ayvalar toplandı

Kış meyvesi olarak bilinen ve kar düşene kadar dalda kalan ayva ve armutlar, dallarından toplanarak istiflenmeye başlandı. Yozgat’ta bir dönem özellikle Karanlıkdere havzasında yetişen, özel aroması, tadı ve sululuğuyla bilinen Yozgat ayvası pazar tezgahlarında bolca yerini alamasa da, köylerde ve merkezdeki bazı bahçeli evlerde yetişmeye devam ediyor. Yaz aylarında büyüyen ancak sonbahar öncesi olgunlaşma aşamasına gelemeyen ayvalar, sonbaharın sonu, kışın başı itibariyle daldan indirildi.
Ev hanımları ayvaları yıkadıktan sonra güneş görmeyen alanlarda muhafaza ederek, kış aylarında tüketime hazır hale getirdi. Yozgat’ta yetişen kışlık sarı ayvanın düşük kalorili bir meyve olmasının yanı sıra, yüzde 80’lik kısmının sudan meydana geldiği, kötü kolesterolü dengelediği ve bunun yanı sıra zengin c vitaminine sahip olması nedeniyle birçok hastalıktan koruduğu da uzman görüşü olarak dile getirildi.

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