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Ayrımcılığa tepki!

YOZGAT’ta bazı esnafın işyerlerinin camına belirli bir sendika/dernek üyelerine indirim yapılacağı yönündeki afiş ve duyuruların asılması ‘ayrımcılık’ olarak nitelendirildi.

30 Mart 2020 Pazartesi 03:03
Ayrımcılığa tepki!

Kısa adı Eğitim İş olan Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, konuya tepkisini dile getirirken, ülkemizin zor bir süreçten geçmekte olduğuna dikkat çekip, bu sürecin en az kayıpla atlatılabilmesi için herkesin güç birliği yaptığını hatırlattı. Tuygun yaptığı yazılı açıklamasında, ‘’Bir yurttaş olarak, bir Yozgatlı olarak bu günlerde esnafımızı, tüm çalışanları düşünürken bazı iş yerleri kapılarındaki amblemli afişler dikkatimi çekti. Birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bu ayrıştırıcı, bu gereksiz uyarılar beni bir eğitimci olarak, bir Yozgatlı olarak, bir yurttaş olarak derinde üzmüştür. Bazı sendika, dernek üyelerine daha ucuza satılması yanlıştır. Bizleri üzmüştür’’ dedi.

Sendika İl Temsilcisi Tuygun, kendisinin de bir öğretmen olduğunu, aynı zamanda da bir sendikasının üyesi bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Değerli kırtasiye esnafına soruyorum. Ben bir öğretmenim ve senin kırtasiye dükkanından kalem alıyorum. Ben anlaşmalı olmadığın bir sendikaya üye olduğum için o kalemi 10 liraya alıyorum. Fakat anlaşmalı olduğunuz sendika üyesi, benim öğretmen arkadaşım aynı kalemi daha farklı ücrete alıyor. Bu anlayış yanlıştır.

Değerli lokanta işletmesi esnafım. Anlaşmalı olduğunuz sendika üyesi öğretmen arkadaşımla iş yerinize geliyoruz ve aynı menüyü yiyoruz. Nasıl bir hesap alacaksınız? Size soruyorum.

Kaldı ki sendikalar bir emek örgütüdür. Ve tüm emekçilerin haklarını savunmaları gerekir. Emekçilerin daha iyi koşullarda çalışmaları konusunda mücadele vermeliler. Emekçinin yaptığı işin karşılığını maddi manevi almaları için mücadele vermeliler’’ diye konuştu.

Tuygun, esnafın tüm yurttaşlara aynı hizmeti verme çabası içinde olması gerektiğine vurgu yaparak, açıklamasını, ‘’Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu günlerde dayanışma içinde olalım. Bu zor günleri birlikte aşalım. O afişlerin dükkanların kapılarından kaldırılması dileğiyle; dayanışmalı, birlikte sağlıklı, birlikte güçlü Türkiye, mutlu Yozgat dileğiyle’’ ifadelerini kullandı.

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Ayrımcılığa Tepki!
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