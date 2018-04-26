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Ayrıcalık yapılmıyor

YOZGAT Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ferhat Açıkgöz, valilikle ilgili haber, fotoğraf, görüntü gibi materyallerin servis edilmesinde herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını söyledi.

Ayrıcalık yapılmıyor

YOZGAT Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ferhat Açıkgöz, valilikle ilgili haber, fotoğraf, görüntü gibi materyallerin servis edilmesinde herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Ayrıcalık yapılmıyor

Açıkgöz, ‘Valiliğimiz tarafından uygun bulunan haber, fotoğraf ve görüntü gibi materyaller, Valiliğimizin resmi internet sitesinden yayınlanmaktadır. Diğer sosyal medya adreslerimizden de bilgilendirme yapılmaktadır. Bununla birlikte istisnai durumlarda bilgi ve dokümanlar, hiçbir basın mensubumuz ayırt edilmeksizin e-mail adreslerine iletilmekte, materyallerin ulaşıp, ulaşılmadığı konusu da telefon ile teyit ettirilmektedir’’ dedi. 
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Açıkgöz, Gökçekışla köyünde bir bayan üreticiye yapılan ziyaret sonrasında yapılan haberlerin kendileriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının altını çizdi. Açıkgöz, ‘’Valimiz sayın Kemal Yurtnaç, kadın girişimcimiz Gülhan Karaca’nın Gökçekışla köyüne kurmuş olduğu çilek serasında incelemede bulunmuş, bu gezi ve ziyaret tarafımızdan takip edilmemiştir. Sayın valimizin talimatları doğrultusunda da bu konuyla ilgili herhangi bir haber yapılmamış, dolayısı ile de herhangi bir basın kuruluşuna servis edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır’’ diye konuştu. 

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