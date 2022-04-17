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‘Aynı sofradaysak mutluyuz’

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri çerçevesinde yapılan iftar programının ikincisi gerçekleşti.

17 Nisan 2022 Pazar 00:42
‘Aynı sofradaysak mutluyuz’

İkincisi gerçekleşen iftar programına Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Başhekim Mustafa Kozan, idari Ekip, personeller ve aileleri katıldı. Personellerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programından oldukça memnun olduğunu belirten Kozan, " Hastanemiz tarafından düzenlemiş olduğumuz iftar etkinliğimizin ikincisini gerçekleştirdik.Ramazan İslâm’ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlâkını, tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizlerde bu güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken; tekrar herkese hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

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