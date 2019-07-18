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Aynı hataya düşmeyin!

YOZGAT’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından üç adet köprünün restore edildiği öğrenildi.

Aynı hataya düşmeyin!

YOZGAT’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından üç adet köprünün restore edildiği öğrenildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Aynı hataya düşmeyin!

Yozgat’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl restore edilen Karabıyık Köprüsü’nün restorasyon çalışmaları yöre halkının tepkisini çekmişti. Yozgat Valiliği restore çalışmalarını durdurup, köprünün aslına uygun restorasyonu için devreye girmişti. Bölge Müdürlüğü’nün üç köprüyü daha restorasyon kapsamına alması, akıllara yeniden Karabıyık Köprüsü’nü getirdi. Bu sene restore çalışmaları başlayan tarihi Çalatlı Köprüsü ve Sekili’de bulunan Koşa Köprüsü’nün restorasyon sonucu Karabıyık Köprüsü akıbetine uğramaması ve aslına uygun onarımı bekleniyor.

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