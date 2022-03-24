Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Aylık ödemelere zam

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı bin 500 liradan 2 bin 600 liraya, ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye ise 2 bin liraya çıkarıldığı bildirildi.

24 Mart 2022 Perşembe 00:14
Aylık ödemelere zam

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş’taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan ödemelerin yüzde 73,33 oranında artış yapıldığını söyledi. Aylık 2 bin 600 liraya yükseltildiğini hatırlatan Neşeli, hak sahiplerine dini bayramlarda da ayrıca 2 bin lira verileceğini vurguladı. Neşeli, Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağladığını belirtti. Vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022’den itibaren aylık bin 500 liradan 2 bin 600 liraya çıkarıldığını hatırlatan Neşeli, ‘’Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye, bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Vakıf hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti’’ dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2022 18:16
Anahtar Kelimeler:
Aylık ödemelere ZamIlerigazetesiMart2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberçarşambaAbdullah Neşeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göreve davet
Göreve davet
Kul olma bilinci
Kul olma bilinci
3’TE 1 KULUÇKA DESTEĞi
3’TE 1 KULUÇKA DESTEĞi
İki ülkeyi konuştular
İki ülkeyi konuştular
Savaşı değerlendirdi
Savaşı değerlendirdi
FETÖ operasyonu: 67 gözaltı
FETÖ operasyonu: 67 gözaltı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim