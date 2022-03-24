Aylık ödemelere zam

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş’taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan ödemelerin yüzde 73,33 oranında artış yapıldığını söyledi. Aylık 2 bin 600 liraya yükseltildiğini hatırlatan Neşeli, hak sahiplerine dini bayramlarda da ayrıca 2 bin lira verileceğini vurguladı. Neşeli, Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağladığını belirtti. Vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022’den itibaren aylık bin 500 liradan 2 bin 600 liraya çıkarıldığını hatırlatan Neşeli, ‘’Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye, bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Vakıf hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti’’ dedi.