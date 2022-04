Ayların en güzeli

Yozgat Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile hazırlanan programda İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner tarafından ‘Ramazan Ayının Bize Kazandırdıkları’ konusu hakkında bilgi verildi. Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen programda Uzuner, ramazan ayının önemine değindi.

Ramazan ayının ilahi kazançların yanında mübarek bir ay olduğuna değinen Uzuner,” Evveli rahmet ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının bizlere kazandırdıkları tabi ki saymakla bitmez. Öncelikle ramazan ayı vaktimizi tanzim etti. Diğer yandan bizlere irademizin ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Oruç tutanlar için bir cennetin hazır olduğunu ve bu cennete Reyyin adının verildiğini öğrendik. Kıyamet günü sadece o kapıdan oruç tutanların girebileceğini duyunca, oruç ibadetinin sevabının Allah tarafından verileceği müjdesini anlamış olduk. Ramazan ayının bizlere diğer yandan kazandırdığı en önemli husus ise ihtiyaç sahiplerinin yanında olmamız gerektiğidir. Bunu bizler zekat ve fitre yolu ile öğreniyoruz. Zekat ve fitrelerimizi ihtiyaç sahibi ailelere vererek, onlarında evlerinin şenlenmesine vesile oluyoruz. Ramazan ayının bizlere kazandırdığı bir hususta diğer aylarda şikayetçi olduğumuz şeytanların bağlanması, bize vesvese vermemesi, kötülük telkin etmemesidir. Ramazan ayını bizlere kazandırdıkları saymakla bitmiyor. Bizler sadece önemli konulara değinerek bilgilendirmek. Ramazan ayı boyunca kazanmış olduğumuz birçok güzel özellikler var. Unutmamalıyız ki önemli olan Ramazan ayında kazandığımız güzel özellikleri, Ramazan’dan sonra da devam ettirmektir, her günümüzü Cuma, her gecemizi Kadir, her ayımızı da Ramazan yapmak bizim elimizdedir. Yeter ki biz, bu mübarek gün, gece ve ayları değerlendirmesini bilelim” ifadelerini kullandı.